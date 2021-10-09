Экс-босс Спартака раскритиковал назначение Монзуль на матч сборной Англии

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недовольно отреагировал на назначение украинки Екатерины Монзуль главным арбитром матча между Андоррой и Англией в квалификации ЧМ-2022.

«Женщины должны заниматься более женственными, нежными вещами. Футбол, штанга и прочие вещи – это не женские виды спорта. Поэтому к назначению украинки главной судьей на матч Андорра – Англия я отношусь абсолютно негативно.

В моем представлении это примерно то же самое, что мужчины с лентой в кальсонах, которые делают упражнения в художественной гимнастике. Вы считаете это нормальным занятием для мужчины?»

Ассистентками Монзуль в матче будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, 4-й рефери – Денис Шурман. На VAR отработает Стефани Фраппар из Франции, ее помощником будет Виктор Матяш из Украины.

Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022