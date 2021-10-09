Экс-босс Спартака раскритиковал назначение Монзуль на матч сборной Англии

Андрей Червиченко сравнил женских судей с мужчинами с лентой в кальсонах

  • 09.10.2021 02:50
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  • 1 комментарий
Экс-босс Спартака раскритиковал назначение Монзуль на матч сборной Англии
© ФК Спартак. Андрей Червиченко

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко недовольно отреагировал на назначение украинки Екатерины Монзуль главным арбитром матча между Андоррой и Англией в квалификации ЧМ-2022.

«Женщины должны заниматься более женственными, нежными вещами. Футбол, штанга и прочие вещи – это не женские виды спорта. Поэтому к назначению украинки главной судьей на матч Андорра – Англия я отношусь абсолютно негативно.

В моем представлении это примерно то же самое, что мужчины с лентой в кальсонах, которые делают упражнения в художественной гимнастике. Вы считаете это нормальным занятием для мужчины?» 

Ассистентками Монзуль в матче будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко, 4-й рефери – Денис Шурман. На VAR отработает Стефани Фраппар из Франции, ее помощником будет Виктор Матяш из Украины.

Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022

Источник — Eurostavka

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 09.10.2021 03:13
    0
    пофиг на её пол, она продажная шкура, это проблема. возможно её квалификация позволяет ей судить на таком уровне, но если это она хочет судить на уровне, а в упл все уже знают что не всегда хочет.
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