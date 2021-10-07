Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022

Украинская судейская бригада во главе с Катериной Монзуль будет работать на матче отбора ЧМ-2022 Андорра – Англия.
На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Арбитр VAR – Стефани Фраппар из Франции.
Отметим, что впервые в истории женщина будет судить поединок национальной мужской сборной Англии.
Монзуль ранее уже судила международные матчи сборных, в ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, в матче текущего – на матче отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова.
Матч Андорра – Англия состоится 11 октября, начало в 21:00 по Киеву.
Источник — Sky Sports
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.