Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022

Ранее этого не делала ни одна из женщин

  • 07.10.2021 13:54
  • 1272 просмотра
  • 2 комментария
Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine. Катерина Монзуль

Украинская судейская бригада во главе с Катериной Монзуль будет работать на матче отбора ЧМ-2022 Андорра – Англия.
 
На линиях ей будут помогать Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. Арбитр VAR – Стефани Фраппар из Франции.
 
Отметим, что впервые в истории женщина будет судить поединок национальной мужской сборной Англии.
 
Монзуль ранее уже судила международные матчи сборных, в ноябре прошлого года она работала на матче Лиги наций Сан-Марино – Гибралтар, в матче текущего – на матче отбора ЧМ-2022 Австрия - Фарерские острова
 
Матч Андорра – Англия состоится 11 октября, начало в 21:00 по Киеву.

Источник — Sky Sports

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Комментарии
Сначала:
    Geniyfootball1985
    online
    Geniyfootball1985, 07.10.2021 14:32
    0
    Катюша умничка!!!удачи, чтобы было без ошибок!!!
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    Maks23
    online
    Maks23, 07.10.2021 14:10
    +3
    Катюха красава!
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