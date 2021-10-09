КАНЕРВА: «Украина будет играть на победу. Она еще ни разу не выиграла»

Коуч сборной Финляндии поделился мыслями накануне поединка отбора ЧМ-2022

  • 09.10.2021 01:10
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КАНЕРВА: «Украина будет играть на победу. Она еще ни разу не выиграла»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Маркку Канерва

Главный тренер сборной Финляндии Маркку Канерва накануне поединка отбора ЧМ-2022 против Украины провел пресс-конференцию в Хельсинки и поделился своими мыслями о матче:

«Украина обязательно будет играть на победу, ведь она не получила еще ни в нашей группе. С другой стороны, украинцы ни разу не проиграли. Во время матча их уровень давления на нас обязательно будет меняться. Мы уже видели такое. Одним из наших направлений развития игры является то, как с помощью прессинга мы можем справиться с сильными соперниками.

И у них, и у нас есть потери. Если рассматривать футболистов сборной Украины, то как минимум 10 игроков с прогнозируемого стартового состава выступают в нынешней Лиге чемпионов. А единственный, кто не играет там, - полузащитник из английской Премьер-лиги Андрей Ярмоленко. Поэтому у них высокий уровень исполнителей, даже несмотря на отсутствие Зинченко и Малиновского. Это квалифицированная, физически сильная команда. Чтобы добиться успеха, нам нужно будет приложить максимум усилий ».

Поединок между сборными Финляндии и Украины в отборе ЧМ-2022 состоится 9 октября в 19:00 в Хельсинки на Олимпийском стадионе.

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Источник — Украинская ассоциация футбола

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