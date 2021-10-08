Гендерное равенство. Саутгейт отреагировал на назначение Монзуль на Англию

Ассистентками Катерины будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко

  • 08.10.2021 22:05
  • 1549 просмотров
  • 1 комментарий
Гендерное равенство. Саутгейт отреагировал на назначение Монзуль на Англию
© Getty Images/Global Images Ukraine. Гарет Саутгейт

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал назначение украинки Екатерина Монзуль на матч его команды против команды Андорры в квалификации ЧМ-2022:

«Это очень важный момент для гендерного равенства, безусловно. Однако для нас это почти не имеет значения. Важен уровень судьи, а не его пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая».

Ассистентками Монзуль в матче будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. 4-й рефери – Денис Шурман. На VAR отработает Стефани Фраппар из Франции, ее помощником будет Виктор Матяш из Украины.

Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022

Источник — Sky Sports

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.10.2021 22:20
    -5
    Наша Катя не заплачет,
    Если в Катю бросить мячик!
    Наша Катя ё**ет первой,
    Потому что Катя — Стерва!
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