Гендерное равенство. Саутгейт отреагировал на назначение Монзуль на Англию

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт прокомментировал назначение украинки Екатерина Монзуль на матч его команды против команды Андорры в квалификации ЧМ-2022:
«Это очень важный момент для гендерного равенства, безусловно. Однако для нас это почти не имеет значения. Важен уровень судьи, а не его пол. Мы с нетерпением ждем возможности стать частью этого особого случая».
Ассистентками Монзуль в матче будут украинки Марина Стрелецкая и Светлана Грушко. 4-й рефери – Денис Шурман. На VAR отработает Стефани Фраппар из Франции, ее помощником будет Виктор Матяш из Украины.
Первая в истории. Монзуль рассудит матч сборной Англии в отборе ЧМ-2022
Источник — Sky Sports
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