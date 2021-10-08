Помощники подстрахуют. Луческу отложил свое возвращение в Киев из Румынии

Главный тренер киевского клуба вернется чуть позже, чем планировал

  • 08.10.2021 20:59
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Помощники подстрахуют. Луческу отложил свое возвращение в Киев из Румынии
© ФК Шахтер Донецк. Мирча Луческу

Киевское «Динамо» начало подготовку к матчу 11 тура чемпионата Украины против «Львова», который состоится 16 октября во Львове.
 
После матча с «Шахтером» и из-за двухнедельной паузы в чемпионате динамовцы получили несколько дней отдыха и седьмого октября вернулись к тренировочному процессу.
 
По информации источника, в первой тренировке принимало участие всего восемь футболистов, среди которых также был не сумевший принять участие в сборе национальной команды голкипер Денис Бойко. Пока что в эти дни действиями футболистов в тренировочном процессе будут руководить помощники Мирчи Луческу. Сам румынский специалист в Киев из Румынии вернется в воскресенье.
 
Ранее стало известно, что матч 1 тура «Львов» – «Динамо» может состояться без зрителей из-за карантинных ограничений.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    -smart--Forever
    online
    -smart--Forever, 08.10.2021 21:04
    +1
    Румынская Иуда - тебе Не рады в Киеве и презирают в Донецке
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