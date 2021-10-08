Помощники подстрахуют. Луческу отложил свое возвращение в Киев из Румынии

Киевское «Динамо» начало подготовку к матчу 11 тура чемпионата Украины против «Львова», который состоится 16 октября во Львове.



После матча с «Шахтером» и из-за двухнедельной паузы в чемпионате динамовцы получили несколько дней отдыха и седьмого октября вернулись к тренировочному процессу.



По информации источника, в первой тренировке принимало участие всего восемь футболистов, среди которых также был не сумевший принять участие в сборе национальной команды голкипер Денис Бойко. Пока что в эти дни действиями футболистов в тренировочном процессе будут руководить помощники Мирчи Луческу. Сам румынский специалист в Киев из Румынии вернется в воскресенье.



Ранее стало известно, что матч 1 тура «Львов» – «Динамо» может состояться без зрителей из-за карантинных ограничений.

Читайте также: Луческу предоставил игрокам Динамо выходные и покинул Украину