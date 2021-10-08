Четвертая ракетка мира 24-летний немец Александр Зверев начал встречаться с 32-летней немецкой моделью Софией Томаллой. Пара была знакома четыре года, но только недавно это переросло в романтические отношения.



«Она очень милая», – ответил теннисист, когда журналисты попросили подтвердить эту информацию.



Отметим, что ранее Томалла встречалась с музыкантами Тиллем Линдеманном и Гэвином Росдейлом.



Напомним, что бывшая девушка Зверева Ольга Шарыпова обвинила его в домашнем насилии.