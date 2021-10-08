Николай ШАПАРЕНКО: «Матч с Финляндией не менее важный, чем с Францией»

Хавбек сборной Украины – о матче против Финляндии

  • 08.10.2021 19:02
  • 377 просмотров
  • 2 комментария
Николай ШАПАРЕНКО: «Матч с Финляндией не менее важный, чем с Францией»

Полузащитник сборной Украины Николай Шапаренко поделился ожиданиями от матча отбора на ЧМ-2022 против Финляндии (9 октября):

- Вы забили красивый гол в предыдущем матче с Францией? Может, это станет традицией, и вы забьете здесь?
- Матч с французами мы уже забыли. Завтра у нас не менее важная игра. Будем выходить и стараться добывать положительный результат.

- Чего вы ожидаете от завтрашнего матча?
- Завтра будут играть две команды, которым нужна победа. Будет много борьбы.

- Какие изменения в команде произошли после ухода Андрея Шевченко?
- В последнее время при Шевченко мы играли в 5 защитников, и сейчас продолжаем играть так же. Изменения есть, но выносить это на публику не имеет смысла.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 19:29
    0
    мдеее,ну и сравнение...тут уже земля горит под ногами...нашли у кого спросить вон,Петраков всё развёрнуто объяснил-рассказал,Цыганык по полочкам всё разъяснит особо одарённым
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    Funny____Cat
    Funny____Cat, 08.10.2021 19:10
    0
    Коля на тебя только надежда ты мой любимый.
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