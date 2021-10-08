Криштиану РОНАЛДУ: «Не завоевал бы награду без игроков МЮ»

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал завоевание награды лучшему игроку сентября в АПЛ:

«Горжусь, что меня выбрали игроком месяца среди стольких прекрасных футболистов в Премьер-лиге. Спасибо всем моим одноклубникам в «Манчестер Юнайтед», я не смог бы этого добиться без них. Давайте продолжать упорно работать, и результаты придут».