Роналду – игрок месяца в АПЛ

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком сентября в АПЛ. На его счету 3 гола в 3 матчах в АПЛ в сентябре.

Кроме него, на награду претендовали Жоау Канселу (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл) и Исмаила Сарр (Уотфорд).

Роналду завоевал награду лучшему игроку месяца в АПЛ в пятый раз за карьеру. В предыдущий раз он ее брал еще 13 лет назад – рекордный разрыв в истории АПЛ.