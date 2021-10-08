Роналду – игрок месяца в АПЛ

Форвард «Манчестер Юнайтед» получил награду

  • 08.10.2021 17:26
  • 172 просмотра
  • 2 комментария
Роналду – игрок месяца в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду был признан лучшим игроком сентября в АПЛ. На его счету 3 гола в 3 матчах в АПЛ в сентябре.

Кроме него, на награду претендовали Жоау Канселу (Манчестер Сити), Антонио Рюдигер (Челси), Мохамед Салах (Ливерпуль), Аллан Сен-Максимен (Ньюкасл) и Исмаила Сарр (Уотфорд).

Роналду завоевал награду лучшему игроку месяца в АПЛ в пятый раз за карьеру. В предыдущий раз он ее брал еще 13 лет назад – рекордный разрыв в истории АПЛ.

Источник — Premier League

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 18:07
    0
    а Салах?!
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    hanter83
    hanter83, 08.10.2021 17:26
    0
    Згоден,ЗАСЛУЖИВ!!!
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