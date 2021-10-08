Нещерет, Судаков и Кухаревич - в основе Украины U-21 на битву с Францией

В 19:30 начнется матч отбора Евро-2023 между молодежными сборными Франции и Украины.
Украина U-21: Нещерет, Сыч, Таловеров, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко, Судаков, Крыськив, Назаренко, Кухаревич
В запасе: Трубин, Желизко, Дубко, Билошевский, Алефиренко, Мудрик, Брагару, Вьюнник, Супряга
Украина после двух матчей набрала 6 очков. У Франции 4 пункта.
Источник — Sport.ua
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