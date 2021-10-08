Из грязи в князи. Артета – тренер месяца в АПЛ

Наставник «Арсенала» завоевал награду

  • 08.10.2021 18:12
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Из грязи в князи. Артета – тренер месяца в АПЛ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В сентябре его команда одержала три победы в трех матчах АПЛ.

Напомним, в августе «Арсенал» стартовал в новом сезоне АПЛ с трех поражений подряд, а Артета был близок к увольнению. Сейчас «Канониры» идут 11-ми в турнирной таблице с 10 очками в 7 турах.

Лучшим игроком сентября был признан Криштиану Роналду.

Источник — Premier League

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