Из грязи в князи. Артета – тренер месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В сентябре его команда одержала три победы в трех матчах АПЛ.

Напомним, в августе «Арсенал» стартовал в новом сезоне АПЛ с трех поражений подряд, а Артета был близок к увольнению. Сейчас «Канониры» идут 11-ми в турнирной таблице с 10 очками в 7 турах.

Лучшим игроком сентября был признан Криштиану Роналду.