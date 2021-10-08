Из грязи в князи. Артета – тренер месяца в АПЛ

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета был признан лучшим тренером сентября в АПЛ. В сентябре его команда одержала три победы в трех матчах АПЛ.
Напомним, в августе «Арсенал» стартовал в новом сезоне АПЛ с трех поражений подряд, а Артета был близок к увольнению. Сейчас «Канониры» идут 11-ми в турнирной таблице с 10 очками в 7 турах.
Лучшим игроком сентября был признан Криштиану Роналду.
Источник — Premier League
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.