Роман САНЖАР: «Ротань – хороший, перспективный тренер»

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от матча молодежной сборной Украины U-21 против Франции (8 октября):
«Всегда надо рассчитывать только на победу. Нужно надеяться и верить в свою победу. Понятно, что соперник очень хороший, но будем надеяться, что наши ребята справятся.
С большим уважением отношусь к работе Руслана Ротаня. Это хороший, грамотный и перспективный тренер. На тренерском пути не все всегда получается, но он достойно держится. Руслан способен вывести молодежку на хороший уровень».
Источник — Трибуна
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