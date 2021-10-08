Роман САНЖАР: «Ротань – хороший, перспективный тренер»

Известный тренер – о перспективах молодежной сборной Украины

  • 08.10.2021 17:50
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Роман САНЖАР: «Ротань – хороший, перспективный тренер»
© ФК Олимпик Донецк. Роман Санжар

Экс-тренер «Олимпика» и «Карпат» Роман Санжар поделился ожиданиями от матча молодежной сборной Украины U-21 против Франции (8 октября):

«Всегда надо рассчитывать только на победу. Нужно надеяться и верить в свою победу. Понятно, что соперник очень хороший, но будем надеяться, что наши ребята справятся.

С большим уважением отношусь к работе Руслана Ротаня. Это хороший, грамотный и перспективный тренер. На тренерском пути не все всегда получается, но он достойно держится. Руслан способен вывести молодежку на хороший уровень».

Источник — Трибуна

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