Тарас МИХАЛИК: «Не хочется, чтобы Петраков прогадал с Малиновским»

Экс-игрок сборной Украины Тарас Михалик надеется, что национальная команда не потеряет в игре после того, как тренер Александр Петраков отказался от услуг Руслана Малиновского.

Украина в рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября сыграет с Финляндией, а 12 октября - с Боснией.

«В последние годы финны доказывают, что здорово играют не только в хоккей, но и в футбол. Их сборная представляет уже грозную силу в Европе, а лидеры «прописались» в известных зарубежных клубах.

С другой стороны, это должно послужить для наших футболистов дополнительным стимулом сыграть через не могу и добиться победного результата. Ведь, по большому счету, ничья нас не устраивает. Тем более, что, на мой взгляд, по уровню мастерства подопечные Александра Петракова превосходят хозяев.

Все же, если откровенно, то немножко тревожно. Думаю, что нашей сборной не будет хватать Руслана Малиновского, с его мощными «выстрелами» издали, нацеленными передачами. Особенно если учесть, что финны, как правило, защищаются большими силами. Однако это был выбор исполняющего обязанности главного тренера Александра Петракова, который, в первую очередь, отвечает за результат. И очень не хочется, чтобы он прогадал», - сказал Михалик.