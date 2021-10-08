Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Милевский себя исчерпал, а у Селезнева еще есть силы»

Экс-директор «Миная» считает, что Селезнев способен побить рекорд

  • 08.10.2021 16:53
  • 1012 просмотров
  • 5 комментариев
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Милевский себя исчерпал, а у Селезнева еще есть силы»
© minajfootballclub

Экс-директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о том, что форвард Евгений Селезнев еще имеет силы, чтобы продолжать карьеру, а вот Артем Милевский показывал себя в команде не так ярко.

«Селезнев - авторитет в «Минае». Что касается голов, то я думал, что уже парочку забьет к этому времени. Пацаны уважают Селезнева, он хорошо влился в коллектив. Меня нет уже в команде, но я знаю информацию. Для Селезнева важен рекорд (хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины - прим), но для молодых ребят важно, чтобы он давал уверенность в себе».

«Когда был Артем Милевский, то я думал, что Миля будет больше пацанов настраивать. Он старался, но уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть мощь. Я вижу, что он хочет и может доказать. Вот я тоже хочу, но не могу. А Селя может, силы у него есть», - сказал Кополовец.

Милевский недавно объявил о завершении карьеры.

Источник — Отдушивдушу

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    igogo
    igogo, 08.10.2021 17:46
    0
    А что с Алиевым? Он уже восстановил былую форму?
    Ссылка
    fedd1979
    online
    fedd1979, 08.10.2021 17:32
    0
    stopor2016, 08.10.2021 16:58
    Бред ...
    Немає нічого добавити. На той брєд дивитися вже два роки сили немає. Я його взагалі не сприймаю після феєричного промаху в пусті ворота на виїзді з хорватами за "Колос" того року. Таке враження, що то не футболіст, а якась Волочкова чи Гоген Солнцев - один епатаж (у його випадку у вигляді сварок з суперниками і вболівальниками у кожному матчі) для того, щоб підігріти увагу до себе
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 17:22
    +1
    что-то дофига Кополовца на спортюа,не кажется?
    Ссылка
    Burevestnik
    online
    Burevestnik, 08.10.2021 17:14
    +3
    у Селезня еще есть силы забить пенальти, вызвать "один на один",
    показать палец болельщикам...
    Ссылка
    stopor2016
    online
    stopor2016, 08.10.2021 16:58
    +4
    Бред ...
    Ссылка
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