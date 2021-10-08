Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Милевский себя исчерпал, а у Селезнева еще есть силы»

Экс-директор «Миная» Михаил Кополовец рассказал о том, что форвард Евгений Селезнев еще имеет силы, чтобы продолжать карьеру, а вот Артем Милевский показывал себя в команде не так ярко.

«Селезнев - авторитет в «Минае». Что касается голов, то я думал, что уже парочку забьет к этому времени. Пацаны уважают Селезнева, он хорошо влился в коллектив. Меня нет уже в команде, но я знаю информацию. Для Селезнева важен рекорд (хочет стать лучшим бомбардиром в истории чемпионатов Украины - прим), но для молодых ребят важно, чтобы он давал уверенность в себе».

«Когда был Артем Милевский, то я думал, что Миля будет больше пацанов настраивать. Он старался, но уже исчерпал себя в футболе. А у Селезнева еще есть мощь. Я вижу, что он хочет и может доказать. Вот я тоже хочу, но не могу. А Селя может, силы у него есть», - сказал Кополовец.

Милевский недавно объявил о завершении карьеры.