ВИДЕО. Как Ван Дейк возобновлялся после серьезной травмы

Ван Дейк получил травму в прошлом сезоне чемпионата Англии в матче с Эвертоном (2:2).
Тогда Вирджил столкнулся с голкипером «ирисок» Пикфордом, который грубо сыграл в прыжке. В результате столкновения у Ван Дейка выявили разрыв крестообразных связок колена. Восстановление футболиста заняло 9 месяцев.
Источник — Sport.ua
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