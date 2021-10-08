В субботу, 9 октября сборная Финляндии в матче отбора на чемпионат мира-2022 дома примет Украину. Начало матча – в 19:00 по Киеву.
В прямом эфире матч можно будет посмотреть на телеканале «Футбол 1».
Финляндия – Украина. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
На данный момент Украина и Финляндия делят второе-третье место в отборочной группе D, имея по 5 очков в активе. Но Украина провела 5 матчей, а финны – только 4.
Источник — Sport.ua
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