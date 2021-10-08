Марта Костюк – Симона Халеп. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу украинская теннисистка Марта Костюк (№58 WTA) продолжит борьбу на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллс.
В матче второго круга украинка сразится против 11-й сеяной Симоны Халеп из Румынии (№17 WTA). Встреча пройдет вторым запуском на корте №1 после матча Мартич – Свёнтек. Ориентировочное время начала встречи – 22:30 по Киеву.
Ранее теннисистки между собой не играли.
В следующем раунде победительница встречи сразится против Эммы Радукану из Великобритании (№22 WTA) или Александры Саснович из Беларуси (№100 WTA).
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.