КУХАРЕВИЧ: «В матче с Францией мы не будем отходить от своей игры»

Форвард сборной Украины U-21 – о предстоящем поединке

  • 08.10.2021 13:00
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КУХАРЕВИЧ: «В матче с Францией мы не будем отходить от своей игры»
© УАФ

Нападающий бельгийского «Левена» и молодежной сборной Украины Николай Кухаревич поделился ожиданиями от матча квалификации Евро-2023 против команды Франции U-21.

– Николай, как настроение перед одним из самых сложных матчей в отборочном турнире чемпионата Европы?
– Настроение отличное. Я рад вызову в молодежную сборную Украины. Готовимся к тяжелой игре, но верим в положительный для нас результат.

– Молодежная сборная Украины находится на первом месте в турнирной таблице. Это добавляет уверенности?
– Конечно. Нам удался сентябрьский сбор, во время которого было добыто две победы. Очень надеемся и в дальнейшем радовать украинских болельщиков.

– Футболисты уже хорошо понимают друг друга на поле?
– Да. У нас есть костяк команды, а это плюс для любого коллектива.

– Что можешь сказать о сборной Франции?
– Думаю, ни для кого не секрет, что это топ-сборная, в которой чуть ли не каждый исполнитель выступает в сильнейших европейских чемпионатах.

– Если тебе перед игрой скажут, что поединок завершится вничью...
– Не хочется об этом думать, мы настраиваемся на максимальный результат, а там уже посмотрим, как сложится матч.

– Однако ничья во встрече с французами оставит сборную Украины на первом месте в группе.
– Именно так. В целом это будет неплохой результат.

– Каких футболистов ты мог бы выделить в составе соперника?
– Естественно, что это Эдуардо Камавинга, который защищает цвета «Реала» и стоит около 30 млн евро.

– В этом матче придется много обороняться?
– Могу сказать одно – что сборная Украины не будет отходить от своей игры. Думаю, шансы забить у нас обязательно будут, важно не транжирить свои моменты.

Матч Франция U-21 – Украина U-21 состоится в пятницу, 8 октября. Начало в 19:30 по Киеву.

Источник — Украинская ассоциация футбола

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