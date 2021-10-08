Юрий ВИРТ: «Матч Финляндия – Украина – это битва характеров»

Бывший игрок национальной сборной Юрий Вирт поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча ЧМ-2022 между Украиной и Финляндией.

«Понятно, что ждет тяжелейший матч. На данный момент сборная Финляндии - это крепкий соперник, и обеим сборным нужна победа. Это будет в первую очередь битва характеров, у кого этот компонент окажется сильнее тот и победит. Со стороны главного тренера Александра Петракова звучат заявления, что наша сборная ничем не хуже, а даже лучше соперника. И это хорошо. Он психологически настраивает ребят на максимальный результат. Заряженность коуча должна дойти до сердец игроков, они понимают, что только виктория может увеличить шанс сыграть в плей-офф. В случае неудачи, а это даже ничья, шансы, конечно, будут оставаться, но значительно хуже, и это прекрасно осознают футболисты», - сказал Вирт.

Матч Финляндия – Украина состоится 9 октября. Стартовый свисток прозвучит в 19:00.