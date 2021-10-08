Тарас СТЕПАНЕНКО: «У сборной Украины все получится»

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды.

«Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и «но» быть не может.

Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.

За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.

У нас все получится», — написал Тарас.

В рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12 октября примет Боснию и Герцеговину.