Тарас СТЕПАНЕНКО: «У сборной Украины все получится»

Полузащитник серьезно настроен на ближайшие матчи украинской национальной команды

  • 08.10.2021 12:17
  • 564 просмотра
  • 2 комментария
Тарас СТЕПАНЕНКО: «У сборной Украины все получится»
© Getty Images/Global Images Ukraine

32-летний полузащитник донецкого «Шахтера» и сборной Украины Тарас Степаненко поделился ожиданиями от ближайших матчей украинской национальной команды.

«Говорят, что сборная начала с нуля. И никаких скидок, оправданий и «но» быть не может.

Я привык мыслить решениями и направлять все силы на действие и результат. Сделаю все, чтобы помочь сборной в субботу.

За 11 лет в сборной я работал с разными тренерами и футболистами. И знаю, что такое личная ответственность каждого игрока, и командный настрой, который иногда все решает.

У нас все получится», — написал Тарас.

В рамках отбора на ЧМ-2022 9 октября Украина на выезде сыграет с Финляндией, 12 октября примет Боснию и Герцеговину.

Источник — Instagram

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    CheMP
    online
    CheMP, 08.10.2021 12:40
    +1
    верим!
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    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 08.10.2021 12:32
    0
    слава украини, слава зеленскому.
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