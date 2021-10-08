Лидер Зари восстановился после травмы

11 тур в чемпионате УПЛ стартует поединком «Шахтера» и «Зари», который состоится 15 октября.
По имеющейся информации, восстановился после травмы защитник Виталий Вернидуб, пропускавший поединок 10 тура - с «Десной».
Отсутствует в тренировочном лагере только Даниил Алефиренко, который сейчас находится в расположении молодежной сборной Украины.
Напомним, что пока «Заря» занимает в чемпионате УПЛ 4-е место, набрав 20 очков.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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