Лидер Зари восстановился после травмы

11 тур в чемпионате УПЛ стартует поединком «Шахтера» и «Зари», который состоится 15 октября.

По имеющейся информации, восстановился после травмы защитник Виталий Вернидуб, пропускавший поединок 10 тура - с «Десной».

Отсутствует в тренировочном лагере только Даниил Алефиренко, который сейчас находится в расположении молодежной сборной Украины.

Напомним, что пока «Заря» занимает в чемпионате УПЛ 4-е место, набрав 20 очков.