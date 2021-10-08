Поль ПОГБА: «Горжусь нашей победой»

Хавбек сборной Франции – о матче с Бельгией

  • 08.10.2021 11:20
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Поль ПОГБА: «Горжусь нашей победой»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

«Горжусь нашей победой. Счастлив быть в команде, где каждый игрок на поле самого высокого уровня. Конечно, очень уважаю и сочувствую сопернику. Смириться с таким результатом тяжело, ведь Бельгия выдала отменное начало игры и заставила нас закрываться в обороне.

Мы дважды пропустили, но во втором тайме полностью перехватили инициативу. Благодаря талантливым игрокам совершили камбэк и в эндшпиле матча поставили жирную точку», - сказал Погба.

Источник — Футбол 1/2/3

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