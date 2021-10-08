Поль ПОГБА: «Горжусь нашей победой»

Полузащитник сборной Франции Поль Погба прокомментировал победу над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.
«Горжусь нашей победой. Счастлив быть в команде, где каждый игрок на поле самого высокого уровня. Конечно, очень уважаю и сочувствую сопернику. Смириться с таким результатом тяжело, ведь Бельгия выдала отменное начало игры и заставила нас закрываться в обороне.
Мы дважды пропустили, но во втором тайме полностью перехватили инициативу. Благодаря талантливым игрокам совершили камбэк и в эндшпиле матча поставили жирную точку», - сказал Погба.
Источник — Футбол 1/2/3
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