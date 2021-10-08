Манчестер Сити не собирается продавать Стерлинга

«Манчестер Сити» намерен удержать в клубе Рахима Стерлинга.
Как сообщает источник, руководство «Сити» стремится начать переговоры с 26-летним англичанином о продлении контракта. Клуб не хочет продавать игрока, которым интересуется «Барселона».
В текущем сезоне Стерлинг провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил один гол.
Ранее сообщалось, что Стерлинг дал согласие на переход из «Ман Сити» в «Барселону».
Источник — The Sun
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.