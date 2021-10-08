Манчестер Сити не собирается продавать Стерлинга

«Горожане» хотят удержать вингера

  • 08.10.2021 11:23
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Манчестер Сити не собирается продавать Стерлинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» намерен удержать в клубе Рахима Стерлинга.

Как сообщает источник, руководство «Сити» стремится начать переговоры с 26-летним англичанином о продлении контракта. Клуб не хочет продавать игрока, которым интересуется «Барселона».

В текущем сезоне Стерлинг провел 10 матчей за «Манчестер Сити», в которых забил один гол.

Ранее сообщалось, что Стерлинг дал согласие на переход из «Ман Сити» в «Барселону».

Источник — The Sun

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