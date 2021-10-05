Источник: Стерлинг дал согласие на переход из Ман Сити в Барселону

Из-за долгов «Барса» зимой может потратить только 16 млн евро на трансферы

  • 05.10.2021 21:29
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Источник: Стерлинг дал согласие на переход из Ман Сити в Барселону
© Getty Images/Global Images Ukraine

Атакующий полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг дал добро на переезд в «Барселону» в следующем году.

Из-за долгов «Барселона» в зимнее трансферное окно может потратить только 16 млн евро на трансферы. В шорт-лист каталонцев помимо Стерлинга также входит полузащитник РБ «Лейпциг» Дани Ольмо.

В текущем сезоне АПЛ Рахим Стерлинг провел 7 матчей и забил 1 гол. Причем только дважды вышел в стартовом составе. Из-за этого 26-летний хавбек не против сменить клуб зимой.

Источник — Sport.es

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