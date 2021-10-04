Барселона нацелилась на Стерлинга

Каталонский клуб может подписать игрока «Манчестер Сити»

  • 04.10.2021 15:53
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Барселона нацелилась на Стерлинга
© Getty Images/Global Images Ukraine

Каталонская «Барселона» может выкупить контракт 26-летнего вингера «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахима Стерлинга.

Трансфер может состояться уже в январе.

Стерлинг защищает цвета «Манчестер Сити» с лета 2015 года после перехода из «Ливерпуля» за €63,7 миллиона. В текущем сезоне Стерлинг провел за «Манчестер Сити» 10 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

Контракт Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2023 года. Ориентировочная стоимость футболиста составляет €90 миллионов.

Источник — Mundo Deportivo

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