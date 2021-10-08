Роналду близок к оправданию в громком деле об изнасиловании

Судья в США рекомендовал отклонить иск против звездного португальца

  • 08.10.2021 10:38
  • 1717 просмотров
  • 2 комментария
Роналду близок к оправданию в громком деле об изнасиловании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Ассистент федерального судьи в Неваде Дэниэл Альбрегтс пришел к выводу о необходимости отклонить запрос о рассмотрении дела против нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду от женщины, которая обвиняет его в изнасиловании.

Судья считает, что Марк Стовал, адвокат, который обвиняет Роналду в изнасиловании Кэтрин Майорги, завладел доказательствами против футболиста, получив доступ к частным переговорам между Роналду и его юристами. Свои выводы Альбгретс перенаправит федеральному судье Дженнифер Дорси. Пока неизвестно, когда Дорси рассмотрит его доводы.

Напомним, осенью 2018 года Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга заключила соглашение о неразглашении с юристами португальца, за что получила 375 тысяч долларов, но спустя 8 лет вновь рассказала о ситуации, заставив полицию возобновить дело.

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Источник — AP News

(7 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Казюк
    Александр Казюк, 08.10.2021 11:43
    +1
    У этих всех исков должна быть и обратная сторона. Если доказано что обвиняемый невиновен - истец минимум компенсирует все затраты обвиняемого в ходе судебного дела. А то ещё и моральный и репутационных ущерб компенсирует. Иначе этих хитрожопых давалок не остановить. Иди работай бля! А не ноги раздвинула, труселя с спермой сохранила и вылезла спустя 10 лет с целью обогатиться.
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    Dfs2262ar
    Dfs2262ar, 08.10.2021 10:57
    +1
    Деньги потратила, и решила снова заработать🤦‍♂️
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