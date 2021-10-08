Роналду близок к оправданию в громком деле об изнасиловании

Ассистент федерального судьи в Неваде Дэниэл Альбрегтс пришел к выводу о необходимости отклонить запрос о рассмотрении дела против нападающего «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Криштиану Роналду от женщины, которая обвиняет его в изнасиловании.

Судья считает, что Марк Стовал, адвокат, который обвиняет Роналду в изнасиловании Кэтрин Майорги, завладел доказательствами против футболиста, получив доступ к частным переговорам между Роналду и его юристами. Свои выводы Альбгретс перенаправит федеральному судье Дженнифер Дорси. Пока неизвестно, когда Дорси рассмотрит его доводы.

Напомним, осенью 2018 года Кэтрин Майорга заявила, что Роналду изнасиловал ее в Лас-Вегасе в июне 2009 года. В 2010-м Майорга заключила соглашение о неразглашении с юристами португальца, за что получила 375 тысяч долларов, но спустя 8 лет вновь рассказала о ситуации, заставив полицию возобновить дело.

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