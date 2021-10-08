Роберто МАРТИНЕС: «Мы перестали играть в футбол — и все пошло по наклонной»

Главный тренер сборной Бельгии по футболу Роберто Мартинес прокомментировал поражение от Франции (2:3) в полуфинале Лиги наций.
«Мы позволили Франции вернуться в игру, после чего стало очень тяжело. Все решили детали. Жаль, что мы не смогли лучше контролировать ход этого матча. Мы перестали играть в футбол, и все пошло по наклонной, а против такой команды, как Франция, это наказуемо. Все наши старания пошли насмарку», — отметил Мартинес после матча.
Источник — УЕФА
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