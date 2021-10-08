Арсенал намерен купить форварда Зенита

Лондонский «Арсенал» намерен подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.
Как сообщает источник, 26-летний иранский футболист является кандидатом на замену Александру Ляказетту, который вскоре может покинуть клуб.
В нынешнем сезоне Азмун провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. На счету 30-летнего Ляказетта 4 матча, 2 гола и 1 результативный пас за «Арсенал».
Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина.
Источник — Goal.com
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