Арсенал намерен купить форварда Зенита

Лондонский «Арсенал» намерен подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает источник, 26-летний иранский футболист является кандидатом на замену Александру Ляказетту, который вскоре может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Азмун провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. На счету 30-летнего Ляказетта 4 матча, 2 гола и 1 результативный пас за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина.