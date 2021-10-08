Арсенал намерен купить форварда Зенита

Лондонцы хотят усилиться Сердаром Азмуном

  • 08.10.2021 10:11
  • 946 просмотров
  • 2 комментария
Арсенал намерен купить форварда Зенита
© Getty Images/Global Images Ukraine

Лондонский «Арсенал» намерен подписать форварда «Зенита» Сердара Азмуна.

Как сообщает источник, 26-летний иранский футболист является кандидатом на замену Александру Ляказетту, который вскоре может покинуть клуб.

В нынешнем сезоне Азмун провел 12 матчей во всех турнирах за «Зенит», забил 6 голов и отдал 1 голевую передачу. На счету 30-летнего Ляказетта 4 матча, 2 гола и 1 результативный пас за «Арсенал».

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет подписать форварда «Эвертона» Доминика Калверта-Льюина.

Источник — Goal.com

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Vitaliy Korets
    online
    Vitaliy Korets, 08.10.2021 10:35
    +1
    offshorezeli, 08.10.2021 10:14
    этот не тот иранец которого Дзюба трахал в раздевалке?
    Так, так, він. Там купа чорнявих, йому сподобається)
    Ссылка
    offshorezeli
    online
    offshorezeli, 08.10.2021 10:14
    +2
    этот не тот иранец которого Дзюба трахал в раздевалке?
    Ссылка
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