Арсенал может заменить Ляказетта форвардом Эвертона

«Арсенал» начал поиски замены форварду Александеру Ляказетту. Контракт француза истекает летом 2022 года.
Приоритетной кандидатурой для «Арсенала» является форвард «Эвертона» Доминик Калверт-Льюин. Однако есть сомнения в том, что «Ириски» захотят продавать одну из своих главных звезд.
Трансферная стоимость Калверта-Льюина оценивается в 45 миллионов евро. В нынешнем сезоне на его счету 3 гола в 3 матчах АПЛ.
Альтернативой Калверту-Льюину для «Арсенала» является форвард «Астон Виллы» Олли Уоткинс.
Источник — The Sun
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