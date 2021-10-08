Кристиан КАРАМБЕ: «Что за игра! Франция выиграла эпичное сражение»

Специалист прокомментировал полуфинал Лиги наций

  • 08.10.2021 09:34
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Кристиан КАРАМБЕ: «Что за игра! Франция выиграла эпичное сражение»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Бывший футболист сборной Франции Кристиан Карамбе подвел итоги победы французской национальной команды над Бельгией (3:2) в полуфинале Лиги наций.

«Что. За. Игра. Франция выиграла эпичное сражение. Великолепная последняя 30-минутка. Стремление не сдаваться мне понравилось, и теперь в воскресенье против сборной Испании хочется еще большего. Спасибо сборной Бельгии, которая была так близка к выходу в финал. Но мы будем в финале! До скорого!», — сказал Карамбе после матча.

Источник — УЕФА

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