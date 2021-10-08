9 октября в 19:00 национальная сборная Украины проведет матч квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии.
Накануне, 8 октября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.
Пресс-конференция и. о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова накануне игры с Финляндией начнется 8 октября в 18:30. На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут будут открытыми для СМИ.
Пресс-конференция Петракова в Финляндии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Источник — Sport.ua
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