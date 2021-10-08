9 октября в 19:00 национальная сборная Украины проведет матч квалификации ЧМ-2022 против команды Финляндии.

Накануне, 8 октября, состоятся мероприятия для медиа с участием главных тренеров и игроков команд-участниц.

Пресс-конференция и. о. главного тренера сине-желтых Александра Петракова накануне игры с Финляндией начнется 8 октября в 18:30. На предматчевой тренировке сборной Украины первые 15 минут будут открытыми для СМИ.

Пресс-конференция Петракова в Финляндии. Смотреть онлайн. LIVE трансляция