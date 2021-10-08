Сборная Бразилии одержала уверенную победу над Венесуэлой в матче 11-го тура отбора на ЧМ-2022. Встреча закончилась со счетом 3:1.
Смотрите видео голов и обзор матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
|85'
|ГОЛ ! С пенальти забил игрок команды Бразилия.
|71'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Бразилия.
|11'
|ГОЛ ! Мяч забил Эрик Рамирес (Венесуэла).
Источник — Sport.ua
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