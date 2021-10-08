Янник КАРРАСКО: «Удача была не на нашей стороне»

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско прокомментировал поражение от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций.
«Все было так хорошо. Мы контролировали ход матча, забили два гола... Но во втором тайме мы слишком сильно отошли назад, нам не хватало спокойствия при игре с мячом, чтобы развить свой успех. Психологически тоже было нелегко. При счете 2:2 мы слишком много времени проводили на своей половине поля. Удача тоже была не на нашей стороне», - сказал Карраско.
Источник — УЕФА
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.