Тео ЭРНАНДЕС: «Мы полностью доминировали после перерыва»

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.
«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», - сказал Эрнандес.
Источник — УЕФА
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