Тео ЭРНАНДЕС: «Мы полностью доминировали после перерыва»

Защитник сборной Франции – о волевой победе над Бельгией

  • 08.10.2021 05:05
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Тео ЭРНАНДЕС: «Мы полностью доминировали после перерыва»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тео Эрнандес

Защитник сборной Франции Тео Эрнандес прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«В перерыве мы поговорили между собой и сказали себе, что мы лучше их. Во втором тайме вы могли это видеть. Мы полностью доминировали после перерыва и благодаря этому смогли выиграть матч», - сказал Эрнандес.

Источник — УЕФА

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