Антуан ГРИЗМАНН: «Это был фантастический матч»

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан Мбаппе и Карим Бензема проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться», - сказал Гризманн.