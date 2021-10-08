Антуан ГРИЗМАНН: «Это был фантастический матч»

Форвард сборной Франции – о победе над Бельгией

  • 08.10.2021 03:58
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Антуан ГРИЗМАНН: «Это был фантастический матч»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Антуан Гризманн

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Мы очень горды игроками и тренерским штабом. В перерыве были произнесены нужные слова. Килиан Мбаппе и Карим Бензема проделали исключительную работу, продавливая оборону, создавая преимущество и забивая. Это был фантастический матч. В перерыве мы чувствовали, что если забьем, то все изменится. И вот что получилось. Теперь нас ждет финал, и нужно хорошенько восстановиться», - сказал Гризманн.

Источник — УЕФА

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