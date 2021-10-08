Уго ЛЬОРИС: «Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону»

Вратарь сборной Франции – о победе над Бельгией

  • 08.10.2021 03:39
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Уго ЛЬОРИС: «Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Уго Льорис

Голкипер сборной Франции Уго Льорис прокомментировал победу над национальной командой Бельгии (3:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«На протяжении нескольких месяцев мы не могли найти свою наилучшую игру, и вот сегодня этого добились. Это придаст команде уверенности. Последние месяцы нас подстерегали неудачи, но взлеты и падения - это часть футбола. Положительным моментом стало то, как команда сегодня на все отреагировала.

К перерыву мы уступали с разницей в два мяча, но то, как отыгрались, было впечатляюще. На поле все это смотрелось, как боксерский поединок. Ощущали, что чаша весов может качнуться в любую сторону. Психологически мы были очень сильны, и осознавать это просто прекрасно.

Очень горжусь нашей сегодняшней командной игрой. Хоть нам и нужно кое в чем исправляться, это была великолепная игра против великолепных соперников. Все происшедшее в ней только сделало ее еще увлекательнее», - сказал Льорис.

Источник — УЕФА

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