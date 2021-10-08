Тибо КУРТУА: «Это просто-напросто какой-то отстой»

Вратарь сборной Бельгии – о поражении от Франции

  • 08.10.2021 03:00
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Тибо КУРТУА: «Это просто-напросто какой-то отстой»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Тибо Куртуа

Голкипер сборной Бельгии Тибо Куртуа прокомментировал поражение от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Это просто-напросто какой-то отстой... Я расстроен, разочарован. Ведя со счетом 2:0, нельзя упускать преимущество даже против такого соперника, как сборная Франции. Но мы сами его отдаем. Нет, нельзя сказать, что мы чересчур расслабились в перерыве. Мы начали играть с той же интенсивностью. Но то, что нам удавалось до перерыва, затем уже совсем не так получалось. Не чувствовали мяч», - сказал Куртуа.

Источник — УЕФА

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