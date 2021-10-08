Роберто МАРТИНЕС: «Слишком много думали о выходе в финал»

Наставник сборной Бельгии – о поражении от Франции

  • 08.10.2021 02:38
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Роберто МАРТИНЕС: «Слишком много думали о выходе в финал»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Роберто Мартинес

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес прокомментировал поражение от национальной команды Франции (2:3) в матче 1/2 финала Лиги наций.

«Первая половина у нас действительно выдалась экстраординарной. Мы так уверенно и легко играли. А во втором тайме были чрезмерно эмоциональны. Быть может, слишком много думали о выходе в финал. Того, что должны были сделать, мы не выполнили. Позволили сборной Франции отыграться, и у нее хватило сил забить последний гол», - сказал Мартинес.

Источник — УЕФА

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