ФОТО. Маррею вернули обручальное кольцо

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей рассказал, что ему вернули обручальное кольцо, которое ранее было украдено.

Напомним, Маррей обычно привязывает кольцо к кроссовкам во время игры в теннис. Накануне Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, которое он забыл отвязать.

«Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись домой! Они по-прежнему ужасно пахнут, но я доволен проделанной работой», - сказал Маррей.