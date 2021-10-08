ФОТО. Маррею вернули обручальное кольцо

Известный теннисист рассказал о счастливом завершении неприятной истории

  • 08.10.2021 01:40
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ФОТО. Маррею вернули обручальное кольцо
© Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Маррей

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей рассказал, что ему вернули обручальное кольцо, которое ранее было украдено.

Напомним, Маррей обычно привязывает кольцо к кроссовкам во время игры в теннис. Накануне Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, которое он забыл отвязать.

«Вы не поверите, но кольцо и кроссовки вернулись домой! Они по-прежнему ужасно пахнут, но я доволен проделанной работой», - сказал Маррей.

 

 

Источник — Sport.ua

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