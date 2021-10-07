У Энди Маррея в Индиан-Уэллс украли обручальное кольцо

Бывший лидер мирового рейтинга Энди Маррей поделился интересной, но неприятной историей, которая случилась перед стартом на турнире в Индиан-Уэллс.



У британца украли обручальное кольцо, которое он обычно привязывает к кроссовкам во время игры в теннис. После одной из тренировок Маррей вернулся в отель и оставил кроссовки проветриваться под машиной на ночь, так как в его номере не было балкона.



Утром Энди обнаружил, что украли не только кроссовки, но и кольцо, который он забыл отвязать. Теперь теннисист просит о помощи в поисках обручального кольца.



«Да, я знаю, я идиот. Теперь-то понятно, что это была ужасная идея», – написал Маррей в инстаграме.