ВИДЕО. Гол Лукаку не засчитали. Тео Эрнандес принес победу Франции

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине прошел матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграли национальные сборные Бельгии и Франции.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В конце матча гол Ромелу Лукаку для бельгийцев не засчитали из-за минимального офсайда. И затем Тео Эрнандес принес победу Франции. Решающий гол французов был забит на 90-й минуте (2:3).
ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.
Видеообзор второго тайма, включая незасчитанный гол Лукаку.
Источник — Sport.ua
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