ВИДЕО. Гол Лукаку не засчитали. Тео Эрнандес принес победу Франции

Решающий гол французов в полуфинале Лиги наций был забит на 90-й минуте

  • 07.10.2021 23:38
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ВИДЕО. Гол Лукаку не засчитали. Тео Эрнандес принес победу Франции
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине прошел матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграли национальные сборные Бельгии и Франции.

В конце матча гол Ромелу Лукаку для бельгийцев не засчитали из-за минимального офсайда. И затем Тео Эрнандес принес победу Франции. Решающий гол французов был забит на 90-й минуте (2:3).

ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.

Видеообзор второго тайма, включая незасчитанный гол Лукаку.

Источник — Sport.ua

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