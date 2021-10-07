ВИДЕО. Гол Лукаку не засчитали. Тео Эрнандес принес победу Франции

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине прошел матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыграли национальные сборные Бельгии и Франции.

В конце матча гол Ромелу Лукаку для бельгийцев не засчитали из-за минимального офсайда. И затем Тео Эрнандес принес победу Франции. Решающий гол французов был забит на 90-й минуте (2:3).

ГОЛ! 2:3. Тео Эрнандес, 90 мин.

Видеообзор второго тайма, включая незасчитанный гол Лукаку.