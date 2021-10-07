Директор Ньюкасла: «Хотим попасть на вершину АПЛ»

Новый директор «Ньюкасла» Амада Стэйвли рассказал об амбициях клуба после смены владельца:
«Ньюкасл» заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.
Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.
Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения».
Источник — Sky Sports
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