Директор Ньюкасла: «Хотим попасть на вершину АПЛ»

Новый директор «Ньюкасла» Амада Стэйвли рассказал об амбициях клуба после смены владельца:

«Ньюкасл» заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.

Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.

Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения».