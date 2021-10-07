Директор Ньюкасла: «Хотим попасть на вершину АПЛ»

Новое руководство «Сорок» - об амбициях клуба

  • 07.10.2021 23:45
  • 390 просмотров
  • 5 комментариев
Директор Ньюкасла: «Хотим попасть на вершину АПЛ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новый директор «Ньюкасла» Амада Стэйвли рассказал об амбициях клуба после смены владельца:

«Ньюкасл» заслуживает быть на вершине АПЛ. Мы хотим туда попасть. Потребуется время, но мы доберемся до самого верха.

Мы хотим завоевывать трофеи. Первое место в АПЛ, успехи в Европе – вот чего мы хотим. Но это значит, что нам понадобится проявить терпение, что нужны вложения.

Я пообщалась с тренером, мы представились. Мы собираемся побеседовать с ним в ближайшие дни. Мы его поддерживаем. Сейчас мы не станем говорить о будущем тренера, о возможных покупках. Мы собираемся оценить все, что касается спортивной деятельности, оценить коммерческую сторону, а уже потом принимать решения».

Источник — Sky Sports

(8 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Jaroslav5999
    online
    Jaroslav5999, 08.10.2021 00:58
    0
    euro2012_za_2012euro, 07.10.2021 23:53
    Остапа понесло...
    Нью-Васюки переезжают в Ньюкасл
    Анжи английского разлива...
    Зря стільки песимізму бабкі рулят, підтвердження мс, Челсі, ПСЖ
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 08.10.2021 00:04
    0
    Про Ньюкасл Юнайтед - НЮ, по аналогии с МЮ.
     - А король-то голый! - 
    Последнее чемпионство (4) в 1927, Кубок Англии (6) в 1955, Кубок Лиги и Суперкубок Англии не выигрывал.
    Обладатель Кубка Ярмарок 1969.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 08.10.2021 00:00
    0
    Фонд богаче Мансура в стопяццот раз.
    Гвардиола начал посматривать в сторону Ньюкасла
    Ссылка
    brighi10
    brighi10, 07.10.2021 23:57 (изменен)
    0
    покупай Витю Коваленко
    Ссылка
    euro2012_za_2012euro
    online
    euro2012_za_2012euro, 07.10.2021 23:53
    -1
    Остапа понесло...
    Нью-Васюки переезжают в Ньюкасл
    Анжи английского разлива...
    Ссылка
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