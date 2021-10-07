ВИДЕО. Показали уровень. Франция сравняла счет усилиями Бензема и Мбаппе

Во втором тайме полуфинала Лиги наций Бельгия пропустила два гола за 7 минут

  • 07.10.2021 23:23
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ВИДЕО. Показали уровень. Франция сравняла счет усилиями Бензема и Мбаппе
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции.

Во втором тайме Бельгия пропустила два гола за 7 минут. Франция сравняла счет усилиями Бензема и Мбаппе (2:2).

ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 62 мин.

ГОЛ! 2:2. Килиан Мбаппе, 69 мин (пен)

Источник — Sport.ua

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