ВИДЕО. Показали уровень. Франция сравняла счет усилиями Бензема и Мбаппе

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
Во втором тайме Бельгия пропустила два гола за 7 минут. Франция сравняла счет усилиями Бензема и Мбаппе (2:2).
ГОЛ! 2:1. Карим Бензема, 62 мин.
ГОЛ! 2:2. Килиан Мбаппе, 69 мин (пен)
Источник — Sport.ua
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