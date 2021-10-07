Мирча ЛУЧЕСКУ: «Готов оспорить результат матча с Баварией»

Наставник «Динамо» недоволен судейством

  • 07.10.2021 23:26
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  • 4 комментария
Мирча ЛУЧЕСКУ: «Готов оспорить результат матча с Баварией»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Главный тренер «Динамо» Мирча Луческу в интервью румынским СМИ пожаловался на судейство в матче Лиги чемпионов против «Баварии» (поражение 0:5):

- Мистер Луческу, вы почувствовали силу немецкого футбола - 0:5 с «Баварией» в Лиге чемпионов?
- Это не так! Я готов оспорить результат матча с «Баварией». Не с точки зрения потенциала игроков, а как способ победить - этот несправедливый счет. При первом голе на моем футболисте (Сергее Сидорчуке, эпизод с пенальти, - прим.) был фол, он потерял равновесие, но судья не свистнул.

При втором голе мы пропустили, потому что полузащитник, к сожалению, выбрал ускорение с мячом вместо голевой передачи. Естественно, при счете 2:0 мы должны раскрываться, чем пользуется соперник. Но дело в том, что большим командам помогают, и это происходит в Мюнхене не первый раз.

- Что вы имеете в виду?
- То же самое было и при Гвардиоле. Удаление на 2-й минуте, пенальти…

Впрочем, у них отличные игроки, у которых незаурядные качества – они быстрые и техничные. Опасность исходит в основном с флангов, где есть Сане и Гнабри. В центре мюнхенцы пользуются именно тем дисбалансом, который создают эти двое на флангах.

Однако самый важный человек в «Баварии» и сборной – Киммих. Он раздает пасы на автомате, с процентом успешных передач 98.

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Комментарии
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    RomanEnakievo..
    online
    RomanEnakievo.., 07.10.2021 23:46
    -1
    У днонецких беженцев просто конвульсии начинаются, когда они видят новость про Луческу
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 07.10.2021 23:44
    -3
    Странно, почему румын не ноет когда в чукре ставят левые пенали, как в матче с Александрией? В Киеве ныть?)))
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    Gargantua
    Gargantua, 07.10.2021 23:43
    0
    ні разу не показали епізод із іншої камери повністю, але по тому що було в трансляції, то гравець Баварії правила не порушував. Чому Сидорчук почав падати виставляючи лікоть - загадка.
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    Bulba_sumkin
    online
    Bulba_sumkin, 07.10.2021 23:41
    -2
    Старый румын приносит положительные эмоции , он же ходячая хохма, с которой ржут уже и в Украине и в рашке, и только маленький но гордый клаптик территории, спрятанный за берегами Днепра, пытается из него сделать всемирного мэтра тренерского цеха.
    Ну что можно взять, кроме шуток, с человека который рассказывает что его трамвай подрезал ,)?
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