Альтернатива Мбаппе и Холанду. Реал заинтересовался лидером Ювентуса

Летом 2022 года «Реал» планирует совершить громкое подписание в линию атаки – клуб работает над трансферами Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.
Также «Реал» определился с альтернативой Мбаппе и Холанду. Если подписать француза или норвежца не удастся, мадридский клуб переключит свои усилия на Федерико Кьезу из «Ювентуса».
В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 70 миллионов евро. Летом «Ювентус» отклонил крупное предложение «Ливерпуля» по Кьезе.
Источник — Todofichajes.com
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