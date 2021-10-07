Альтернатива Мбаппе и Холанду. Реал заинтересовался лидером Ювентуса

Мадридский клуб может подписать Федерико Кьезу

  • 07.10.2021 22:54
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Альтернатива Мбаппе и Холанду. Реал заинтересовался лидером Ювентуса
© Getty Images/Global Images Ukraine. Федерико Кьеза

Летом 2022 года «Реал» планирует совершить громкое подписание в линию атаки – клуб работает над трансферами Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда.

Также «Реал» определился с альтернативой Мбаппе и Холанду. Если подписать француза или норвежца не удастся, мадридский клуб переключит свои усилия на Федерико Кьезу из «Ювентуса».

В нынешнем сезоне на счету Кьезы 2 гола и 1 ассист в 7 матчах за «Ювентус» во всех турнирах. Трансферная стоимость 23-летнего итальянца оценивается в 70 миллионов евро. Летом «Ювентус» отклонил крупное предложение «Ливерпуля» по Кьезе.

Источник — Todofichajes.com

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