ВИДЕО. Мощный удар от Бельгии. Карраско и Лукаку забили французам

В первом тайме полуфинала Лиги наций мяч дважды побывал в воротах Франции

  • 07.10.2021 22:37
  • 1692 просмотра
  • 2 комментария
ВИДЕО. Мощный удар от Бельгии. Карраско и Лукаку забили французам
© Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции.

В первом тайме дважды побывал в воротах Франции. Карраско и Лукаку забили французам (2:0).

ГОЛ! 1:0. Карраско, 37 мин.

ГОЛ! 2:0. Лукаку, 41 мин.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Роман Романченков
    Роман Романченков, 07.10.2021 22:50
    0
    Второй в "мёртвую зону"
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    alefteev77
    online
    alefteev77, 07.10.2021 22:47
    0
    Два гола в ближний угол. Это ошибки вратаря?
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