ВИДЕО. Мощный удар от Бельгии. Карраско и Лукаку забили французам

В четверг, 7 октября, в итальянском Турине проходит матч 1/2 финала Лиги наций, в котором путевку в финал разыгрывают национальные сборные Бельгии и Франции.
- Sport.ua проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
В первом тайме дважды побывал в воротах Франции. Карраско и Лукаку забили французам (2:0).
ГОЛ! 1:0. Карраско, 37 мин.
ГОЛ! 2:0. Лукаку, 41 мин.
Источник — Sport.ua
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