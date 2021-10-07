Президент Ла Лиги: «Барселона не при смерти»

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил масштабы финансовых проблем в «Барселоне»:

«В «Барсе» меня больше беспокоит институциональный кризис, нежели экономическая ситуация. Новое руководство швыряется мусором в предыдущее.

У нас есть их отчетность, «Барса» не при смерти, иначе не смогла бы получить кредит более чем на 500 миллионов евро. В «Барсе» все не так плохо, хотя и хуже, чем в «Реале».

Ранее Тебас назвал главную звезду Ла Лиги.