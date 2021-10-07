Президент Ла Лиги: «Барселона не при смерти»

Хавьер Тебас – о ситуации в «Барселоне»

  • 07.10.2021 21:17
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Президент Ла Лиги: «Барселона не при смерти»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас оценил масштабы финансовых проблем в «Барселоне»:

«В «Барсе» меня больше беспокоит институциональный кризис, нежели экономическая ситуация. Новое руководство швыряется мусором в предыдущее.

У нас есть их отчетность, «Барса» не при смерти, иначе не смогла бы получить кредит более чем на 500 миллионов евро. В «Барсе» все не так плохо, хотя и хуже, чем в «Реале».

Ранее Тебас назвал главную звезду Ла Лиги.

Источник — Marca

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