Президент Ла Лиги назвал главную звезду чемпионата Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, кого считает главной звездой чемпионата Испании после ухода Лионеля Месси:

«Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холандом, – лучший форвард в Европе.

Популярность нашей лиги очень помогает «Мадриду». Я считаю, что Ла Лига – лучший чемпионат со спортивной точки зрения, а АПЛ – с финансовой».

Ранее Тебас заявил, что у «Барселоны» была возможность сохранить Месси.