Президент Ла Лиги назвал главную звезду чемпионата Испании

Хавьер Тебас – о нынешнем уровне Ла Лиги

  • 06.10.2021 15:46
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Президент Ла Лиги назвал главную звезду чемпионата Испании
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, кого считает главной звездой чемпионата Испании после ухода Лионеля Месси:

«Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холандом, – лучший форвард в Европе. 

Популярность нашей лиги очень помогает «Мадриду». Я считаю, что Ла Лига – лучший чемпионат со спортивной точки зрения, а АПЛ – с финансовой».

Ранее Тебас заявил, что у «Барселоны» была возможность сохранить Месси.

Источник — Cope

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