Президент Ла Лиги назвал главную звезду чемпионата Испании

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал о том, кого считает главной звездой чемпионата Испании после ухода Лионеля Месси:
«Главной звездой Ла Лиги является Бензема. Он, наряду с Холандом, – лучший форвард в Европе.
Популярность нашей лиги очень помогает «Мадриду». Я считаю, что Ла Лига – лучший чемпионат со спортивной точки зрения, а АПЛ – с финансовой».
Ранее Тебас заявил, что у «Барселоны» была возможность сохранить Месси.
Источник — Cope
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