ТЕБАС: «Барса могла сохранить Месси, если бы не подписала Депая и Агуэро»

Президент Ла Лиги считает, что руководство каталонского клуба допустило ошибку

  • 05.10.2021 18:15
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ТЕБАС: «Барса могла сохранить Месси, если бы не подписала Депая и Агуэро»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Хавьер Тебас

Президент Ла Лиги Хавьер Тебас рассказал, что у «Барселоны» были возможности удержать летом нападающего Лионеля Месси, который перешел в ПСЖ.
 
По словам Тебаса, президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень хотел подписать сделку с инвестиционным фондом CVC, но отказался из-за давления со стороны главы «Реала» Флорентино Переса. Сделка принесла бы «Барсе» около 270 миллионов евро. 
 
«Мы поужинали дома у Жоана Лапорты, и он согласился подписать договор о сотрудничестве с CVC. Не знаю, позволило бы им это продлить контракт с Месси, но затем Лапорта позвонил мне: «Можем ускорить оформление сделки? Парнишка (Месси - прим.) уже нервничает».
 
Я ответил ему: «Как только о сделке станет известно, Флорентино Перес попытается все сорвать». На что Лапорта мне сказал: «Нет, нет, я человек с характером». У меня нет сомнений, что за всем этим стоит именно Флорентино.
 
У нас была договоренность, что если «Барса» согласится на сделку с CVC, то 15 процентов денег можно было бы потратить на подписание игроков. И, на мой взгляд, они могли бы подписать контракт с Месси. Лапорта пригласил Депая, Агуэро… Не подпиши он этих игроков, Месси мог бы остаться», – сказал Тебас.

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Источник — ESPN

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