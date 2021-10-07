Будет аншлаг. Известно, сколько зрителей посетят матч Финляндия – Украина

Футбольная ассоциация Финляндии отчиталась о количестве проданных билетов на ближайший домашний поединок национальной команды, который 9 октября состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

По состоянию на текущий момент, продано уже 27700 билетов, что составляет практически полную квоту в 29 тысяч, разрешенную для реализации властями, с учетом коронавирусных ограничений.

Только сегодня, когда открылась свободная продаже билетов, их было реализовано почти 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что сборную Украины на гостевом секторе в Хельсинки смогут поддержать до тысячи фанатов.