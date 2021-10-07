Будет аншлаг. Известно, сколько зрителей посетят матч Финляндия – Украина

Украинцам придется играть в непростых условиях, но зато с эмоциями

  • 07.10.2021 21:13
  • 1193 просмотра
  • 3 комментария
Будет аншлаг. Известно, сколько зрителей посетят матч Финляндия – Украина
© palloliitto.fi

Футбольная ассоциация Финляндии отчиталась о количестве проданных билетов на ближайший домашний поединок национальной команды, который 9 октября состоится на Олимпийском стадионе в Хельсинки.

По состоянию на текущий момент, продано уже 27700 билетов, что составляет практически полную квоту в 29 тысяч, разрешенную для реализации властями, с учетом коронавирусных ограничений.

Только сегодня, когда открылась свободная продаже билетов, их было реализовано почти 12 тысяч.

Ранее сообщалось, что сборную Украины на гостевом секторе в Хельсинки смогут поддержать до тысячи фанатов.

Источник — Футбольная ассоциация Финляндии

(5 голосов)

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Комментарии
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    Віталій Ткачук
    Віталій Ткачук, 07.10.2021 21:56
    0
    Я б не сказав, що фіни будуть аж надто рватися вперед. Там також не дурні сидять: розуміють, якщо побіжать вперед - програють. Швидше за все, будуть вичікувати. Для них нічия не катастрофа.
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    umnuy2
    online
    umnuy2, 07.10.2021 21:55
    0
    люди провокцинировались и живут...а мы язычники
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    rasta13
    online
    rasta13, 07.10.2021 21:21
    +1
    Игра явно будет нервная с многими моментами, фины будут рваться впёред. Вся надежда на нашу реализацию и защиту.
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